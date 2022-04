Pikaaegne lihatööstur: ühiskond liigub lodevuse poole

Hiljuti möödus 30 aastat päevast, mil Vana-Otepää külas asuv lihatööstus Edgar alustas tööd. Vaadates tagasi algusaegadele ja tõmmates paralleele nüüdisajaga, ütleb Lõuna-Eestis teada-tuntud lihatööstur Maie Niit (83), et muutusi on olnud omajagu.

„Algus oli keeruline, eriti raha ja inimeste poolest. 30 aastaga on toimunud areng ja meist on saanud ühtne, töökas ja jätkusuutlik meeskond. Oleme laienenud, asendanud mõned vanad seadmed uutega ning värskendus on toimunud ka personali poole peal,” rääkis Niit, kes on koos tütarfirmaga tööandjaks 45 inimesele.