Järva vallavanem: Ka Järvamaa vajaks ääremaaprogrammi

Kesk-Eestis asuv Järva vald on pindalalt üks suuremaid omavalitsusi, aga rahvastikutiheduselt üks väiksemaid. Sel aastal täitub 8800 elanikuga vallal viis aastat haldusreformist ja omavalitsuste liitumisest suurvallaks ja Tammiku sõnul on vald oma ülesannetega hästi hakkama saanud,

Järva valla näol on tegu võrgustikupõhise omavalitsusega, millel puudub üks suur kesksus ja vallas pakutakse teenuseid endistes vallakeskustes, et olla oma inimestele lähemal. “See mudel on toiminud,” sõnas ta ja lisas, et see vajab aga palju nutikaid lahendusi. “Me olime näiteks esimene omavalitsusi, kes võttis kasutusele nutirakenduse, et olla inimestele n-ö taskus ja olemas,” sõnas ta.