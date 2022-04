Sotsiaalkaitseminister sõjapõgenikest: kes on elanud linnas, neil on raske maale minna

Kas nad aga üldse soovivad minna ka maapiirkondadesse? “Inimesed on erinevad. Need inimesed, kes on tulnud Ukrainast siia suurlinnades, nende ootus on ka siin suurlinnas elada,” sõnas ta.

Seda näitab ka statistika: 2/3 põgenikest on asunud Tallinnasse, samuti on neid rohkem Tartus. “Need inimesed, kes on linnas harjunud elama, neil ei olekerge maale minna,” sõnas ta. Samas on maapiirkonnas Riisalo sõnul kindlasti väiksem kogukond, inimesed paremini nähtavad ja ka kaitstud. “Mina julgustan küll kõiki kogukondi olema avatud, väga head kogemused on näiteks Võru linnast, aga ka mitmest teisest kohast,” lisas ta.