Tööjõukriis maal: ilma võõrtööjõuta maal hakkama ei saa

“Palgateema ei olegi nii suur teema. Kindlasti on raskeid aegu olnud ja need pole möödas, aga põhiline on Eestis see tööjõupuudus. Olgu see põllumajandus või ehitus. Igalpool on puudus. Ma ei tõstakski põllumajandust eriliselt ette, meil on tööjõuealistest inimestest. Aga maal ongi inimesi vähe,” sõnas ta ja lisas, et kui põllumajandussektor toimetab maapiirkonnas, siis teater ja meelelahutus on linnas. Samuti tähendab maal elamine seda, et nii koolis kui huviringides käimine tähendab autosõitu. “Maal elamine on kindlasti kallis ja ei ole nii mugav. Aga nende inimeste peal meie maaelu püsib,” sõnas ta.