Anu Hellenurme: seakasvatajaid pingutavad raskuste kiuste, et tarbija ei jääks kodumaise lihata

“Vaatamata raskustele pingutavad seakasvatajad selle nimel, et sealiha oleks ja jääks Eestisse,” sõnas ta.

Eesti sealihasektor on väga keerulises seisus ja Ukraina sõja tõttu on olukord veelgi raskem, sest söödahinnad on tõusnud uutesse kõrgustesse. Sealjuures tuleb Eesti tootjatel konkureerida Hispaaniast pärit odava sealihaga. “Nende tootlikkus on viimaste aastatega tõusunud 46%,” sõnas ta ja selgitas, et varem Hiina turule suunatud tootjad jäid pärast Hiina otsust Euroopa Liidust mitte enam liha importida, turuta. “Ületootmine viis selle hinna nii madalaks,” selgitas ta.

Tarbijatele pani Hellenurme südamele, et ka nemad saavad Eesti sealihatootjaid toetada, jälgides ostetava liha päritolumaad. Ta tõi heaks näiteks Saksamaa, kus koostööd on tehtud terves tarneahelas ja lihale on märgitud 5xD ehk tarbija teab, et selle märgisega siga peab olema sündinud, kasvatatud, nuumatud ja tapetud Saksamaal. Nii on tarbijal väga kerge oma toidulauale valida just kodumaine toodang.

Koostöö suurendamise osas tehakse tööd ka Eesti seakasvatussektoris ning koostamisel on kvaliteedikava. “Oluline on, et oleks tarneahelapõhine koostöö – kõik peavad mõtlema, et kui naabril läheb hästi, läheb ka sinul hästi. Kui esmatootjal läheb hästi, läheb ka teistel väga hästi. Põllumajanduse esmatootmine on kogu terviku vundament. See vundament peab tugev olema,” võttis ta kokku.