Maaeluminister toidujulgeolekust: meil on oma rahva toitmiseks piisavalt põllumaad

Valitsuskabinet otsustas teisipäeval lisaeelarves eraldada põllumajandussektorile ligikaudu 9,1 miljonit eurot erakorralist toetust toidu varustuskindluse tagamiseks. “See ongi mõeldud selleks, et kindlustada meie toidujulgeolekut. Toidujulgeolek on sõna, mida me viimastel kuudel ja viimasel aastal oleme sageli kohanud,” sõnas minister, et sisuliselt tähendab see seda, milline on meie sektorite isevarustuse võime. “Kas ja kuidas me suudame oma rahva toita?” lisas ta.

Kas meil oleks aga vaja praegusest rohkem põllumaid, et oma rahvast ära toita? Kruuse sõnul on seda temalt viimasel ajal palju küsitud. “Kui me vaatame statistikat, siis Eesti on üks kõige suurema põllumajandusmaa näitajaga elaniku kohta,” sõnast ta, et ostseses põllumajanduslikus kasutuses on üle miljoni hektari. “Selle pärast, et meil pole maad piisavalt, me ei pea muretsema,” sõnas ta.