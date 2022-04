Maamessi projektijuht: tahame järjest enam au sisse tõsta oma Eesti tehnikat

Kikkuli sõnul on nende vahepealsete aastatega palju muutunud: koroonapandeemia ja Ukraina sõjategevus on põhjustanud toorainenappust, samuti on palju muutunud tööjõuturul. Kahtlemata on see suureks väljakutseks põllumajandussektorile ja Kikkul avaldas lootust, et põllumehed on piisavalt karastunud, et ka sellest kriisist välja tulla. “Kui ei saa mineraalväetistega, siis saab orgaaniliste väetistega,” piltlikustas ta.