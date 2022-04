Sõjapõgenikud pesevad kasvõi laudaaknaid

Tartumaal Luunja vallas tegutseva Grüne Fee Eesti ASi juht Raivo Külasepp (pildil) ütles, et neilgi on esimesed töövestlused ukrainlastest sõjapõgenikega tehtud ja kolme inimesega töölepingud allkirjastatud. Nii tõdeb ta, et ukrainlaste töölevõtt on ettevõtjale kindlasti üks täiendav võimalus. Nemad on püsinud ettevõttena, kel olnud tootmisel ja turustamisel prioriteediks koduturg ja ka tööjõu osas on seni hakkama saadud kohaliku tööjõuga.

Külasepal on kogemusi, et tööturul olev eestimaist päritolu tööotsija on väga valiv. Samas on töökoha vahetusi tulnud ette väga tihti. Nii ta pigem rõõmustabki, et nüüd on tekkinud ukrainlaste näol ettevõttele uus võimalus ja ka neil kui Eesti ühel suuremal katmikalal värske kurgi ja maitserohelise kasvatajal on nüüd välismaise tööjõu värbamise kogemus. Seni küll väga värske, sest need kolm naist, kes siin varem elanud sugulaste juurde Ukrainast sõja eest põgenenud, teevad kurgikasvuhoonetes abitöölistena tööd alles esimesi päevi.

Kaks tundi ja töö ei sobinud

„Kogemus küll veel uus ja värske, kuid tööintervjuu põhjal küll tundus, et inimesed olid meie poolt pakutavast motiveeritud, et saaks siin elamise ajal ennast ise üleval pidada, tehes seda tööd, mida meie pakkuda saame,” lausus ta.