Suvelilleamplid avavad juba õisi

Tänavune jahe kevad on lillekasvatajale kulukas, sest kütta on vaja palju. Kuna üks kasvuhoone on puuküttel, tuleb ka öösel kütmas käia. Tööd on sedasi küll palju, aga taimedele meeldib puuahju soojus, kinnitab pikki aastaid lilli kasvatanud Vinnikov. Viiesajal ruutmeetril laiuvates kasvuhoonetes tegutseb ta mehega kahekesi.