Digikanad päästsid kanala pankrotist

Kõik sai alguse möödunud aasta lõpus, kui osaühingu Tang kanade toodang langes paari päevaga 30 protsenti ja aasta alguseks juba 50. Kaks aastat tagasi kanala asutanud ettevõtjal polnud toona veel aimugi, mis võiks olla valesti. „Kanad laudas liiguvad normaalselt ringi, ära ei sure. Aga mune tuleb napilt tuhat. Üle 3000 kana kohta on see hukutavalt vähe,” rääkis ta toona.