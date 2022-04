MESi juht: näeme palju elustiilitalunikke, kes tahaksid jääda maale

Meie lugejale ei ole teie nimi võõras. Miks otsustasite oma töised toimetused MESiga siduda?

Pakkumine kandideerida tuli personalifirmast ja algul kahtlesin, kas tahan nii suurt ettevõtet uuesti juhtima hakata. Kevili (Eesti teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu – toim.) juhileping oli mul lõppenud aasta tagasi enda teadlikul otsusel. Aga sain aru, et mu taust on täpselt õige: olen pikalt panganduses olnud, tunnen hästi põllumajandussektorit, seega minu teadmised sobivad sihtasutuse teenuste arendamisse ja juhtimisse, et maal oleks parem elu ja rohkem inimesi.

Et maale inimesi juurde tuleks, alustas MES mullu aasta lõpus eluaseme kaaslaenu pilootprojekti Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Kui suur huvi selle vastu on olnud?

Märtsi lõpu seisuga on meile jõudnud 13 taotlust, MESilt on taotletud kaaslaenu 670 000 euro ulatuses, pangast lisaks veel 807 000 eurot ehk maale kolimiseks on tublisti üle miljoni euro laenu taotletud.

Praegu on sõlmitud seitse lepingut ja MES on andnud kaaslaenuks 413 000 eurot. Kolme laenu kasutatakse Ida-Virumaale oma kodu loomiseks, teised maale kolijad asuvad Võru- ja Põlvamaal.

Miks just Ida-Virumaa ja ­Kagu-Eesti?

Kui ehitada Tallinnasse maja, siis tõenäoliselt maksab see enam-vähem sama palju kui maja ehitamine Lõuna-Eestisse, aga Tallinnas on maa väärtus suurem ega teki tagatisega probleeme. Võrumaal ehitades on pangast võimalik saada ehk pool rahast.

See otsus on küll tehtud enne minu tööle asumist, aga pilootprojekti jaoks tehti analüüs, mis on need piirkonnad, kus oleks kõige rohkem sellist toodet vaja. Aga olen veendunud, et ka Kesk-Eestisse Paide või Türi kanti kodu luues on mured sarnased.