Kaupmees: kui midagi tarvis, mine poodi täna, sest homme on hullem

Hinnatõusust hoolimata valitseb praegu ehituskaupade turul kliendi jaoks olukord: kui sul midagi päriselt tarvis on, mine poodi täna, sest homme on hullem. „Mina ei näe küll praegu, et miski võiks lähi­tulevikus odavamaks minna,” kinnitas Tubli-Müür.

Enim on tõusnud metallitoodete hinnad. Näiteks ehituses möödapääsmatu armatuurterase eest tuleb välja käia mitte protsentides, vaid mitu korda rohkem eurosid kui mõni aeg tagasi. Sisuliselt sama on seis kõikide üldehitusmaterjalide ja keemiatoodetega. Aianduskaupadest on suurimad raskused väetistega. Venemaalt pärit väetistele on alternatiivid olemas, aga nende hinnad ei kannata võrdlust.

Teibipuudus

„Võtame näiteks teibid. Neid lihtsalt ei tule, sest mingit tootmiseks vajalikku komponenti ei saa sõjas olevatest riikidest osta. Analoogid on juba märksa kallimad. Kui homseks ootad koormat kaubaga, mida kliendid pikisilmi ootavad, on tavaline, et saad teate, et ei tule mingit koormat ja millal tuleb, ei tea. Kaevata pole kellelegi. Kauba saamine on kindel alles siis, kui seda saab käega katsuda. Uues reaalsuses asjade korraldamine nõuab kõva tööd. Meie personal töötab mitmekordse pinge all, aga küll me hakkama saame,” rääkis tegevdirektor.