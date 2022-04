Võrsed kasvavad otse klientide silme all

Seni leidub analoogseid kappe neljas Tallinna ja Viimsi kaupluses, kuid Urban Farmi asutaja Artur Sirkeli ambitsioon on neid paigutada üle Eesti kõikide suuremate jaekaubanduskettide kauplustesse. „Meie missioon on teha tervislik toitumine lihtsaks, läbipaistvaks ja kõigile kättesaadavaks. Seepärast kasvatatakse taimi kauplustes otse kliendi silme all. Tarbija saab tuua tükikese loodust endale koju ja otse n-ö peenralt taldrikule lõigata,” selgitas Sirkel. Kauplustes kasvavad taimed väga hästi, sest seal on õhus palju süsihappegaasi ja õhuringlus hea. Taimekasvulambid taimede kohal lülitatakse öösel mõneks tunniks välja, siis saavad taimed puhata. Hommik algab neil kell kolm, siis automaatika kastab neid. Päeval kastmist ei toimu, et taimekarbid ei tilguks.