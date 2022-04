Aasta läbi avatud Võsu restoran klientidest puudust ei tunne

„Polnud ühtegi päeva, kui kliente ei käinud,” sõnas Irene. Septembris pani ta restorani kinni nagu teisedki, kuid kahe nädala möödudes otsustas, et nii ei jõua ka kuhugi, ning avas taas uksed. Esialgu ta arvas, et küll tuleb ka rahulikke päevi, kus saab ainult oma asjadega tegelda, aga võta näpust, kliente muudkui tuli.

Maja, kus elu kees

„Ma olen õnnelik, et selline koht on olemas,” sõnas Irene. Ta on kodurestoraniga täitnud ka oma ema Anne unistuse Võsul kohvik avada.

Maja seisis vahepeal tühjana ning Irene tunnistas, et kui ta poleks restorani avanud, poleks siin praegu elu. Aga on. Nii ka Võsul üldisemalt. Tondilosse peaaegu pole ja talveõhtutelgi põleb järjest rohkemates akendes tuli. Pool ajast elab Irene siiski veel Tallinnas, kus ta lapsed käivad koolis, ent kindel plaan on elu siiski Võsuga rohkem siduda. „Siin on nii mõnus,” kinnitas ta, et on uhke võimaluse üle Võsul elada ja restorani pidada.