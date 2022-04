Mänguhimulised noorpõllumehed kasvavad korraliku tehnikaga

„Need, kellel päris masinad olemas, ostavad öökapi peale väikese traktori ka,” lausus Silver Vahejõe, kes on Tartumaal asuva osaühingu Agraarkeskus tegevjuht. Aastaid on nad suure tehnika kõrval põllumajanduslikke mänguasju müünud ja ostjaskond on ülimalt mitmekesine.

On lapsevanemaid ja põllumehi, aga ka neid, kel endal päris traktorit vaja pole ning kes ostavad siis mängutraktori. „See käib läbi emotsiooni, et näed suuri ja see kutsub väikseid ostma,” pakkus ta.

Viljandimaal tegutseva Flint Kaubanduse juhataja Jaan Sihvi sõnul on mänguasjad ikkagi väikese põllumehe arsenal. „Kui isa ostab suure, siis laps tahab väikest,” märkis ta. Lapsed on kaasatud samadesse töödesse ja tahavad oma toimetusi teha oma masinatega. See on aastaid nii olnud ja kui neil oli poes veel mänguasju vähe, käidi kataloogi järgi kohapeal ja päriti, kas seda või teist on tulemas või saada.

​Ost käib hooaja järgi

Mänguasju valitakse hoolega ja oluline on hooaeg. Kui kätte jõuab heinateo aeg, on vaja sellekohast tehnikat, ning kui müügil on kaarutaja, siis ega seda enne ei taheta, kui niiduk juba olemas. „Kõik käib täpselt päris tööde järjekorras. Hooajale vastavalt peab olema ka mänguasi,” toonitas Jaan Sihv.

Flint Kaubanduse poes on müügil peaaegu kogu Bruderi toodang. Bruder on maailma üks juhtivaid mängusõidukite loojaid Saksamaalt ja toodangu valmistamisel kasutatakse sama plasti, mida päris autode tootmisel.