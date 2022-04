Innotiim otsib rohepöörde jaoks nutikaid ideid

Innotiim, Accelerate Estonia, EAS ja Riigikantselei avasid ühise arendusprogrammi, et tuvastada avaliku sektori probleemid ning leida neile uuenduslikke lahendusi. Innovatsiooniprogrammi kandideeris 19 projekti, mille seast valiti välja kümme. Üks neist oli Maa­eluministeeriumi esitatud projekt, mille eesmärk on leida lahendusi toidutootmise kliimaneutraalseks muutmiseks.

Veebruarist ongi ministeeriumi innotiim iga nädal koos käinud ja tiimijuhi Sandra Salomi sõnul on töö olnud üsna intensiivne. „Selleks, et aru saada, kuidas põllumajandustootjad näevad kliimaneutraalset tootmist, tegime intervjuusid nii taime- kui ka loomakasvatajatega ja nende põhjal oleme teinud esimesed järeldused,” kõneles innotiimi juht.

Salomi sõnul on intervjuudest välja joonistunud, et rohepöörde sisu ei ole tootjatele alati päris selge ja nad ootavad arusaadavamaid sõnumeid. „Tootjad on tegelikult valmis panustama, aga soovivad selgust, kuhu jõudma peab ja mida neilt täpselt oodatakse.” Salom sõnas, et tiimi eesmärk ei ole lahendada ainult kommunikatsioonimuresid, vaid jõuda konkreetsete lahendusteni, mida saaks hakata sügisel, programmi teises etapis, testima ja mis aitaksid kasvuhoonegaase toidutootmisel vähendada.