Taimekahjustajate monitooring lihtsustab põllumajandustootja tööd

Fungitsiidid seenhaiguste tõrjeks

Teadusuuringud on näidanud, et sõltuvalt aastast ja haigustest mõjutavad fungitsiidid saaki 15–40%. Tähtsamad tegurid fungitsiidide valimisel on pikaajaline toime, lai toimespekter ja väga kiire imendumine. Haigustõrje eesmärk on terved ja elujõulised taimed põllul. Iga päev, mil taim ei ole haigusest kahjustatud, suurendab saaki.