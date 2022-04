Puhastuskuur taimede abil

Taimeteed parandavad neerude tööd. Kui valmistada teesegu, on hea lisada sinna ka kaselehti. Loodusest leiab juba samuti abi, sest kasemahlahooaeg on käes, seda saab sügavkülma panna või kääritada, nii jätkub seda kauemaks. Kel neerudega probleeme, võiks kasemahla hoida järgmise hooajani. Juba on nina välja pistnud esimesed nõgeselehed, roomav madar, kortslehed, nurmenukulehed, võilill, karulauk.

Lümfisüsteemi puhastaja on kolmisruse, eriti kui on allergiaid ja nahk sügeleb. Veel on head lümfisüsteemi puhastajad teeleht, saialilleõied, võilillelehed, takjajuur, põdrakanep, valge ja punane ristik, hobumadar ja roomav madar. Tee valmistamiseks võtta 2 sl taimepuru 0,5 l kuuma vee kohta, lasta tõmmata 15 min, kurnata ja juua päeva jooksul lonksudena.

Veresoonte puhastamiseks on head tatraõied, angervaksaõied, viirpuumarjad, harilik mailane. Taimed valada üle keeva veega ja lasta tõmmata 10–15 min. Viirpuumarju tuleks keeta 30 min ja lasta sama kaua tõmmata. Võib valmistada ka termoses, valades üle kuuma veega ja lasta tõmmata 6–8 tundi. Neid teesid võib kasutada pikemat aega. Kui on juba probleeme, sobivad need igapäevaseks teeks. Viirpuumari ja tatraõis muudavad veresooned tugevamaks ja elastsemaks ning puhastavad veresoonte seinu.

Harilik mailane puhastab veresoonte seinu, parandab verevarustust, alandab kolesterooli, aitab uimase pea ja kõrvakohina vastu. Veresoontele on kasulikud ka punased tikrid, ploomid, peet.

Maks, neerud, soolestik

Maksa puhastavad võilillejuur, saialill, raudrohi, kõrvenõges, kibuvitsamari, takjajuur, kaselehed. Taimesegu valada üle kuuma veega, lasta tõmmata 15–20 min ja juua 30 min enne sööki või söögiaegade vahel. Ka kevadise vahtramahlaga kuurid ning noortest võilille ja muudest lehtedest salatid on maksale head. Sapieritust soodustavad mõru maitsega taimed, näiteks võilill, raudrohi, samuti kibuvitsamarjad, neid peetakse ka puhastava toimega taimedeks. Kellel on sapikivid, peaksid ettevaatlikud olema.

Neerude puhastamiseks sobivad raudrohi, kortsleht, kaselehed, petersell, roomav madar, rukkililleõied. Bakteritest põhjustatud põletike korral metskuldvits. Tee valmistamine: 1–2 sl taimepuru valada üle 300–400 ml kuuma veega, lasta tõmmata 10–20 min ja juua päeva jooksul. Põldosja tuleb keeta 30 min.

Soolade ainevahetust parandab linnurohi, kellel kivid või liiv, saab abi linnurohutõmmisest. Kuur võiks kesta 7–14 päeva. Väga head neerude puhastajad on ka kasemahl ja jõhvikad. Jõhvikamahl peaks olema naturaalne ja ilma suhkruta.

Liigeste puhastamiseks sooladest ja streptokokkidest sobib soopihl. Soopihla tuleb keeta 30 min või hoida termoses 6–8 tundi. Mõned kasutavad ka tinktuurina: 1 osa soopihla, 5 osa viina, lastakse seista 2–3 nädalat ja tarvitatakse 1 sl 3 korda päevas. Naati on kasutatud liigeste puhastamiseks nii teena kui toidus. Kohe on naadihooaeg käes. Aga ka teed ja segud angervaksast, kaselehtedest, põldosjast, linnurohust, metskuldvitsast ja kummelist. Hingamisteede puhastamiseks on head taimed paiseleht, Islandi samblik, kassinaeris, teeleht, üheksavägise õied. Taimed valada kuuma veega üle ja lasta tõmmata 20 min. Islandi samblik vajab keetmist 30 min ja siis tõmbamist.

Soolestiku puhastamiseks sobivad linaseemned nii toidus kui leotisena. Võtta 1 sl seemneid, valada üle klaasi 60kraadise veega ja lasta seista, kuni muutub limaseks. Juua hommikul või õhtul. Soolestikku puhastavad ka kõik teised seemned (kõrvitsa-, tšiiaseemned) ja kliid, ka altee juur, kassinaeri lehed, õied ja juur, kiud­ainerikkad aedviljad ja varsti loodusest saadav karulauk.

Parasiitidest puhastamiseks on kasutatud soolikarohtu, seda võib tarvitada koos raudrohu ja koirohuga tinktuurides. Tinktuuri võetakse 20 kuni 30 tilka enne sööki. Tinktuuri võib tilgutada kuuma vee sisse ja lasta seista, et alkohol ära auraks. Raskmetallidest puhastavad organismi tammekoor, lepakoor ja -käbid, punase siilkübara juur, sellest tehakse tinktuur.

Aita ise kaasa