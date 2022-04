Arbuusiseemned kibelevad mulda

Pärnumaal Mäetoa talu põllult korjatakse juba aastaid muljet avaldavalt rikkalik arbuusisaak. Talu peremees Indrek Teor rääkis, et seemnete muldapankul on oluline õige ajastus. Tõsi, õige hetke tabamine on paras loterii – külmaõrnad taimed saab välja istutada alles siis, kui öine temperatuur alla 10 kraadi ei lange. Kui seeme liiga vara mulda saab või jahe kevad pikalt vinduma jääb, venivad taimed liialt välja.

Mäetoa talu põllul kasvab kuni tuhat arbuusitaime. Sordi kohta ütles Teor, et see on nende endi aretatud – nad võtavad igal aastal ilusaimatest viljadest seemne ja sellest järgmise aasta taimed kasvatavadki. Kevadel müüvad osa istikuid Pärnu turul. Poes saada olevatest sortidest väärib tema sõnul kasvatamist tuntud ‘Sugar Baby’ ja ‘Crimson Sweet’, need saavad normaalsel suvel avamaal kenasti valmis.