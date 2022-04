Tõusuteel karude arvukus on suurendanud ka karukahjude hulka

Hõlpsasti kättesaadav toit meelitab metsloomi inimese lähedusse. Nii on Keskkonnaameti teatel sellelgi aastal juba aset leidnud esimesed juhtumid, kus karu on käinud mõne mesila kallal või hunt leidnud kerge kõhutäie kaitseta lambakarjast.

Rüüstetöö tagajärjega tegelemise asemel on mõistlik võimalikke probleeme ennetada. „Et karul ei oleks lihtne mesitarusid lõhkuda ja hunt ei kipuks loomakarja murdma, soovitame tarude ja karjamaade ümber paigaldada korralikud elektrikarjusega kiskjatõrjeaiad. Need annavad kiskjatele selge sõnumi, et see vara kuulub kellelegi teisele ja neil ei ole sealt kerget kõhutäit loota. Nii ei kujune aja jooksul ka lihtsa saagiga harjuvaid nuhtlusisendeid,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.