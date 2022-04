Maamessi maanädal avatakse teisipäeval traktorite näituse ja paraadiga

Traktoritega on oodatud tutvuma kõik tartlased ja linna külalised kell 11.45-13.15. Julgematel on võimalus istuda kabiini ja kogeda tunnet, mida tähendab tänapäevase võimsa masinaga töötamine. Väga on teretulnud pered ning õpetajad koos lastega, et põllumasinatega tutvust teha.