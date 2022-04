Loodust hoida soovivaid maaomanikke nörritab otsustusvabaduse puudumine

Aasta tagasi loodi maaomanike initsiatiivil vabatahtliku loodushoiuga tegelev Loodushoiu Fond. Pille Ligi selgitas, et sisuliselt jaguneb meie maa kolmeks: riigimaa, eraomanduses maa, mida valitseb riik, kuna seal on kaitseala, ning eramaa, mis on eraisikute oma ja nende hoida. Maaomanike poolt vaadatuna on aga tihti probleem just otsustusvabaduse kaotamine.

See on olukord, kus maaomanik, kes sooviks loodust hoida, ei tohi seda teha, sest sein on ees või rakendub „valitseja” klausel. Näiteks soovis maaomanik luua puisniidu, kuid riik ei andnud selleks luba.