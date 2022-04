Kolmekorruselises elamus vahetatakse infot kaagutades

„Algus on hästi keeruline, sest nad ei oska veel korruste vahel liigelda ja on põrandal justkui hunnikus koos. See on omaette taktika, kuidas maja kasutamist õpetada,” möönis OÜ Põldmaa Talumuna juhatuse liige Jaanus Põldmaa. „Õpetamist vajab veel ka õhtune tegevus, nad peavad minema õrte peale magama, aga kui tuled automaatselt kustuvad, käime ja tõstame maas magajad õrtele.”