Eestis on Euroopa suurima piimaanniga lehmad

„Kui tahame, et tootmine oleks veelgi efektiivsem ja loodetavasti ka kasumlikum, siis tulevikus peaks olema nii, et farmid lähevad üha suuremaks. Olen veendunud, et piimatootmise tulevik on suurtootjate käes,” jätkas Eesti suurima piimatootja, Trigon Carbon Negative Agriculture (TCNA) nõukogu esimees Helenius. Need sõnad ei meeldinud loomulikult piimafoorumile tulnud väiksematele piimatootjaile, kuid Helenius põhjendas, et meie piima kokkuostuhind on olnud Euroopa madalaim ja elus ongi püsitud tänu sellele, et farmid on läinud suuremaks ja efektiivsemaks.