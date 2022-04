Tallede sünd toob unenappe öid, ärevust ja rõõmu

Mäehansu talu õuele jõudes on kuulda nõudlikul toonil määgimist. Kui oma silmaga ei näeks, et häälitsejad on paarinädalased lutitalled, siis ei usuks – see „Mää-ääää!” kõlab lihtsalt nii valjult ja tuleb nii võimsast registrist, et esimese hooga peaks heli allikaks mõnda vana hiidlammast, mitte tillukest paarinädalast tallekest.