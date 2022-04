Kalurid alustavad hooaega, järveäärsed ootavad jääsula

„Praegu püüan ahvenat,” sõnas Muhumaa keskuses Liival keskväljaku ääres kalapoodi pidav Kalle Kreis. Säinast tuleb ka, aga see on valdavalt alamõõduline. Haugil on püügikeeld ning räime ta ei püüa. „Haug õnneks väga ei tüüta ka,” märkis Kreis. Ta on saanud ka lõhet, ent seal meres seda eriti ei olevatki.

Rannakalur viib turistid merele

Põhjarannikul Viimsis elav rannakalur Rein Kääpa ei ole veel suurt paati vette lasknud. „Väiksega olen käinud ning üksiku siia ja forelli olen saanud,” sõnas ta, lisades, et saagiks ei saa seda pidada. „Teised mehed ütlevad, et siiga pole saanud, mina olen ikka mõne välja tõmmanud. Aga täheldan, et forell hakkab ära kaduma.”

Eelmistel kevadetel on ta Prangli saare lähistel sügavikust turska püüdmas käinud. Aga see on suur ettevõtmine, sest kala on 70 meetri sügavusel. 140 meetrit nööri tuleb läbi lapata, et kõik ilusti sisse läheks, ja eriti raske on väljatõmbamine, kui saaki ka peaks olema. Kääpa võrdles, et see on sama, kui midagi üles Viru hotelli katusele vinnata.