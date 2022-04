Eesti mesinikud ja meetootjad panid seljad kokku

Mesinduskogu esindaja, Võrumaal Rõuges 700 mesilasperega toimetav Mario Kalvet selgitas, et vajadus luua esinduskogu sündis uue mesindusprogrammi koostamisel. Erinevatele mesindussektori liitudele sai siis teatavaks, et Euroopa Liidu mesindusprogrammi eestvedamise jaoks tuleb luua koostöös toimiv konsortsium.

Varasem praktika on Kalveti sõnul näidanud, et ühiste seisukohtade kujundamise koht ja võimalus on sektorile väga oluline, kuid ühise esindusorganisatsioonita keeruline. „Igal liidul on ikka olnud veidi erinev agenda ja pöördutakse ametite poole eraldi, see tekitab segadust. Lisaks peaksid meie omavahelised arutelud olema peetud enne, kui ametnikega kohtuma läheme,” sõnas ta. Suhtlus on lihtsam ka vastupidi – esindusorganisatsioon saab jagada infot kõigi liikmetega.