Test: ideaalselt kooritud keedumuna saladus

Panin õhtul kaks sama mõõtu potti kõrvuti pliidiraudadele, mõlemasse täpselt samapalju vett ja kui see keema läks, pistsin samast toatemperatuuril seisnud munakarbist kolm muna ühte ja kolm teise potti. Kümme minutit keetmist ja ühelt potilt valasin lihtsalt vee ära, aga teise panin pärast vee äravalamist külma kraanivee alla. Kümmekond minutit hiljem kutsusin lapsed laua taha ja igaühele andsin ühe sooja ja ühe külma muna koorida. Minut hiljem polnud vähimatki kahtlust, et „ehmatamine” toimib. Külmas vees seisnutel tuli koor ilusti lahti ja n-ö ehmatamata munad nägid üsna räbalad välja.

Kadri katsed

Katse 1. Pärast keemist mõra sisse

Internetist leitud nipp soovitab: kui munad on kümme minutit keenud, vajutan moosipurgi põhjaga kõigile väikse mõra sisse ja lasen kaane all kolm minutit n-ö rahuneda. Siis munad jääkülma vette. Neid mune oli tõesti päris lihtne koorida – vesi pääses koore alla ja koor eraldus lihtsalt.

Katse 2. Mõra tooresse munasse ja siis šeikima

Katsetan Youtube’i trikki, mis tekitab minus kõige rohkem küsimusi. Nimelt tuleb toore muna lamedamale otsale enne keetmist lüüa väike mõra. Seejärel panna muna külma vette, lasta keema ja kümme minutit keeta.

Vasakule munale sai toorest peast pragu sisse koksatud, teine muna läheb võrdluseks samal ajal keema. Foto: Kadri Suurmägi

Katseks panen samast karbist keema teise muna, aga mõra ei tee. Tegu on kodumunaga, mis saadud ämma kanadelt, mistõttu tean, et muna on värske, seega peaks koorimine olema tõeline pähkel. Lisan vette ka soola, peljates, et äkki munavalge tuleb välja.

Karpi raputades on tulemuseks suur segadus. Foto: Kadri Suurmägi

Kümme minutit hiljem tuleb muna panna ümmargusse karpi, nii et pool muna on kaetud külma veega, ja asuda muna õrnalt raputama. Tulemus? No koored eralduvad. Aga pool munast ka. Tulemus pole sugugi kena.

Aga hing ei anna rahu. Teen teise katse. Mõtlen, et laseks munal külmas vees enne n-ö ehmuda ja siis prooviks uuesti. Raputaks õrnemalt kui enne. Tulemus? Tegelikult parem. Õrnalt raputades ei juhtu esialgu midagi, aga ühel hetkel lupsab koor minema. Muna aga pole paraku ikka esinduslik, vaid on lõhki. Täidetud mune sellest ei teeks.

Palun mõttes ämma kanadelt vabandust toiduga mängimise eest. Munad söön muidugi rõõmuga ära.

”Niisama” keenud muna koorin võrdluseks käsitisi – pole ülemäära keeruline, aga nagu ikka, veidi nokkimist.

Tavalisel moel kooritud muna (vasakult), esimene katsetus ja veidi parem teine katse. Foto: Kadri Suurmägi

Katse 3. Ei keeda, vaid aurutan

Selle meetodiga pannakse munad sõelaga keeva vee kohale, nii et need pole vees, vaid mune küpsetab aur. Kuum aur löövat munavalge kohe membraanist eemale ja nii ei jää muna koore külge kinni. Pole küll kindel, kas minu kodune poti ja sõela kombinatsioon on parim, aga katsetame.

Munad lähevad sõelaga keeva vee kohale, kaas peale, keskmine kuumus ja 13 minutit.

Pärast keemist peavad munad olema jääkülmas vees 15 minutit. Sinna jõuab küll üks muna, sest teine on aurus mõnuledes lõhki läinud. Muigan, et ju lõi see aur munavalge eemale mitte ainult munakoorest, vaid kogu munast.

Aurutamismeetod ei olnud ka väga edukas. Foto: Kadri Suurmägi

Veerand tundi ootamist ja, oh õudu, osa veest tuleb ära valada ja siis jälle raputada. Lausa 40 korda ja videos tehakse seda päris jõuliselt. Kardan halvimat, aga kui nii, siis nii. Hääl videos teatab: “Trust me, you are gonna like it!” Vastan emakeeles: “Ei meeldi!” Karbist vaatab jälle vastu vesi, kus nii muna- kui ka kooretükke. Ja ühtegi teist muna pole olnud nii raske koorida!

Kokkuvõtteks. Ju anti need näpud inimloomale ikka põhjusega. Ilmselt kasutan kindlasti oma esimest meetodit teha mõra kooresse keemise lõpus, sest see tõesti tundus aitavat, munad jäid terveks. Sugugi tühiasi pole see, et teiste katsete lõpuks oli mu köök täis eri konteinereid, kausse ja teab veel mida. Nende pesemise peale kulunud ajaga oleksin jõudnud neidsamu mune mitu korda koorida.

KADRI SUURMÄGI