Oksapurustaja aitab aiajääkidest kasulikult vabaneda

Polli aiandusuuringute keskuses kasvavad lehtpuud- ja põõsad, mille hake sobib suurepäraselt mulla orgaanika parandamiseks, aga purustada tasub Põrki kinnitusel ka okaspuuoksi. „Neis on omajagu vaiku, aga just seetõttu sobib see hake hästi multšiks, sest laguneb aeglasemalt,” rääkis ta. „Okaspuu kooremultši kasutataksegi just visuaalselt kena aia kujundamiseks, see on ühtlase väljanägemise ja fraktsiooniga. Kui on suuremad pinnad ja ohtralt lehtpuuhaket käepärast, võib sedagi multšina kasutada, aga tuleb arvestada, et lehtpuuhake laguneb kiiremini, tekib seeni, hallitust. Võimalus on hakkele alla panna vanad ajalehed või papikiht, et umbrohu kasvu takistada. Oleme seda võimalust Pollis mõnes vähem silmatorkavas kohas kasutanud.”