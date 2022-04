Päikeseenergia püüdjate hulk teeb plahvatuslikku tõusu

Liitumistaotlusi tuleb üle Eesti ja Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm toob välja, et väga palju mikrotootja taotlusi esitatakse just koormuskeskuste lähedusse. See tähendab, et enamik liitujaid tahab seadmed paigaldada enda tarbimise katmiseks, mitte ärilisel eesmärgil. Kuna elektrihinna langust loota pole ja sügiseks ennustatakse veelgi suuremaid arve, on äärmusliku säästmise kõrval just päikeseenergia kasutuselevõtt teine võimalus koduseid arveid kontrolli all hoida, tõdes Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak, kes ise on päikese abil elektrit tootnud kümme aastat. „Meie suvilas asuv jaam oli üks esimesi Eestis võrguga ühendatud jaamu,” ütles ta.