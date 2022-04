Nädala mõte: kaua sa kannatad

Lumega on üldse naljakad lood. Ei kulu poolt päevagi, et Eesti ühest otsast teise jõuda, aga ilm võib erineda nagu öö ja päev. Nii on Saaremaa juba tükk aega lumeta, aga Järvamaal hakkas alles viimaste päikesepaisteliste päevadega rohekas maa lumevaiba alt paistma. Paraku selleks, et 4. aprillil taas jõuluilma „nautida”. Ka eelmise aasta 5. aprillil sadas laia lund ja maa oli valge, aga 7. aprilliks oli see juba ununenud ja sai taas rattatiirule minna. Ilmselt saaks ka sel aastal, sest kõnniteed on juba kaks nädalat lume- ja jäävabad, aga pagana libe ja külm on.