Üleskutse: ootame teie aialeiutisi

Mida me täpsemalt silmas peame? Sageli on nii, et poest ei leia just seda tarvilikku eset või tuleb selle eest maksta hingehinda. Siis hakkavad usina aedniku mõte ja näpud ise tööle ning sünnibki täpselt soovitud leiutis. Olgu see siis peenrakast, kasvuhoone kastmis-, kütmis- või tuulutussüsteem, mõni tööriist, taimekasvatus­anum, aiatee või midagi muud. Ootame fotot teie mis iganes põnevast, ilusast, kasulikust leiutisest koos kirjeldusega aadressil maaelu@ajaleht.ee aprillikuu lõpuni. Pildisaatjate vahel loosime välja Maa Elu pleedi, lõikelaua ja tormikindla vihmavarju.