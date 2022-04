Võrumaa põllumees suusatab, Saaremaal käivad kevadtööd

Võrumaa Tootjate Liidu juht Kalmer Kongo lausus, et neil ei lähe sel aastal kevadtöödega veel kuidagi. „Käisime pühapäeval veel suusatamas. Meil on põllutööde asemel veel suusahooaeg,” sõnas ta.

Selgi nädalal, mil õues vaid paar kraadi sooja, nad põllutöödele ei mõtle. „Kevad on hiline ja külmavõitu, kui nüüd järgnevate päevadega midagi äkisti ei muuda. Põllumehed muidugi väga ootavad nii soojust kui ka sooja vihma, et saaks kuu teises pooles külvama hakata,” kõneles Kongo. Kas nii ka läheb, seda teab ainult ilmataat. Kõik ettevalmistused põlluleminekuks on tehtud ja kui päikest annab, siis saab minna. Kui ei anna, siis suusatatakse edasi.