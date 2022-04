Kas linlased suudaksid end ise ära toita?

Kolme kogukonnaaia eestvedaja MTÜs Lasnaidee ning pealinnas kogukonna­aedasid koordineerinud Maria Derlõš arvas, et toitu saab linnaruumis kasvatada ka mitte ainult hobi korras. „Maad on palju ja toidu kättesaamisega ei ole veel probleemi, kuid selles suunas võiks mõelda ja teha väiksemaid projekte, katsetada. Enne peab vaatama, millised lahendused meil töötavad,” arutles Derlõš ja lisas, et see nõuab lihtsalt teistsugust formaati kui kogukonnaaed. Toidu suuremal hulgal tootmiseks on tema sõnul vaja kasvuhoonesüsteeme, katmikalasid, märksa suuremaid maa-alasid, rolli hakkab mängima efektiivsus, kogused on suuremad. Ta tunnistas, et Tallinnas ei ole uuritud, kuidas linlased olulise osa oma toiduvarust ise võiksid kasvatada. „See on kindlasti väga huvitav, järgmine samm.”