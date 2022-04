Põllumeestel on taimekaitsevahendid hooajaks enamjaolt olemas

Juba mullu sügisel hakkasid väetiste ja taimekaitsevahendite hinnad ülespoole rühkima. Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas aga sõnas, et põllumehed ostsid varud praeguseks hooajaks ette ning juba aastavahetuseks oli neil juba olemas ehk kolmveerand vajaminevatest väetistest ja taimekaitsevahenditest. „Usun, et praeguseks on 90 protsenti olemas ning probleeme ei tohiks tekkida, et puuduvad seemned, väetised või taimekaitsevahendid,” ütles ta. „Üldiselt ostetakse alati endale varu ette, kuid samas alati on neid, kes jätavad ostu viimase hetke peale ning loodavad, et äkki saavad midagi soodsama hinnaga.”

Ameerikas rääkis, et sel hooajal läheb rohkem hinda ammu unustatud vana ehk sõnnikuga väetamine. „Meiegi soovitame, et pange sõnnikut rohkemale pinnale. Kui vahepeal oli sõnnik nagu jääde, siis nüüd seoses väetisehindade kasvuga on selle väärtus kasvanud,” märkis ta. „Kui tänavu on seis selline, et ostsid odavalt väetise ja müüd sellel kasvanud vilja kallilt, siis järgmine aasta tuleb kindlasti keerulisem, sest väetis on kallinenud palju, kuid mida teeb viljahind, ei tea keegi.”

Glüfosaadikriis