Hispaania teeteod juba liiguvad. Kuidas neid tõrjuda?

Hispaania teeteod muutuvad kevadel aktiivseks, kui õhutemperatuur on 5 kraadi. Mäletate ju, kui hädas me mullu suvel nende võõramaiste nälkjatega olime? Tõrje on kõige tõhusam, kui alustada kohe kevadiste aiatööde ajal. Tigusid ja nende mune kevadel regulaarselt korjates on võimalik nende suvist plahvatuslikku levikut natukenegi ohjeldada.

Hispaania teeteo munad on valged ja umbes kolmemillimeetrise läbimõõduga ning asuvad tavaliselt 20–30 kaupa. Kui hakkate aias riisuma ja peenraid tegema, tasub mune otsida lehe- ja muu kõdukihi alt, samuti kompostihunnikust. Kui teil on peenrad kaetud kooremultšiga, siis võiks sedagi natuke ringi pöörata ja sellest mune otsida. Kiigake ka kivide ja lauajuppide alla.

Kõik leitud munad tuleb kokku koguda ja hävitada, näiteks keeva veega üle valada.

Ehkki see pole lubatud, on mõnel aiaomanikul halb komme oma aia orgaaniline ülejääk kuskile metsatuka alla sokutada. Kui olite mullu aias hädas nende ablaste hispaanlastega, siis mitte mingil juhul ärge aiaprahti loodusesse viige.

Üks teetigu elab kuni aasta, aga jõuab selle ajaga muneda 400 või enamgi muna. Need arenevad 3,5–5 nädalat. Täiskasvanud ja siginud nälkjas tavaliselt sureb sügisel, kuid noorloomad ja munad talvituvad kõdus või kompostis.

Vahel jõuavad need pahalased aeda istikute mullaga. Samas iga mullast leitud ümmargune pallike ei ole teomuna. Reeglina on kollased ja muuvärvilised pallikesed väetiseterad ning teomune tasub kahtlustada, kui leiate valkjad, klaasjalt läbipaistvad pallid. Need korjake kindlasti ära ja hävitage.

Oranžika välimusega Hispaania teetigu on juba tuntud tegelane, kuid viimastel aastatel on aktiivselt levimas ka mustpeanälkjas, keda peetakse veelgi aplamaks kahjuriks. Et võõrliigi kartuses ei tehtaks otsa peale kodumaistele teoliikidele, tasub võõrliikide tunnused endale selgeks teha.

Mustpeanälkjas. Foto: Liivi Reinhold