Vallajuht: „Inimesed ja nende töökohad unustatakse vaidluses ära”

Ernst & Young Baltic ASi uuringu järgi on metsa- ja puidutööstus oluline töökohtade pakkuja maal – ligikaudu 14 protsenti Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti töökohtadest on kas otseselt või kaudselt sektoriga seotud.

Valgamaal asuva peaaegu 6000 elanikuga Tõrva valla vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et puidu varumise, töötlemise või tootmisega seotud ettevõtlust on Tõrvas tõesti palju: valla suurim tööandja on puitliistude tootja Combiwood OÜ, lisaks pakuvad kohalikele tööd OÜ Helme Graanul, puitmajade tootjad Skan Holz Helme AS ja Ritsu Loghomes OÜ, Valga Puu OÜ, Dammix Mets, mööblitootja Stemwood OÜ, loetles ta.