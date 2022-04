Ettevõtte juht: metsaomanikke otsustamisse ei kaasatagi

Nimelt pakkus Keskkonnaamet sel aastal välja pesitsusrahu küsimuse lahendamiseks haudelindude maatriksi, kus raiet piiratakse esmajärjekorras nn punastel aladel ehk seal, kus sellel on metsalinnustikule kõige suurem mõju, mis praktikas tähendab, et metsatöid ei saa teha vanemates ja küpsemates metsatüüpides. „Sisuliselt kehtib meil raierahu, aga riik ei julge seda välja öelda ning vastandab metsaomanikke ja -majandajaid Keskkonnaameti ja aktivistidega,” nentis Olesk.

Hooldusraiete soovitamine kevadsuvisel ajal on tema sõnul äärmiselt pahatahtlik ning väga pika negatiivse mõjuga metsadele. „Aabitsatõde metsanduses on see, et kevadisel ajal, kus puudel on kasvufaas ning pinnas eriti õrn, hooldusraieid kindlasti ei tehta. Seda aga Keskkonnaameti maatriks ainult teha lasebki,” lisas ta.