Doktoritöö: kuidas kaitsta ökomaju kahjurite eest?

Lahendus võib peituda taimeekstrakti abil sünteesitud hõbedal põhinevatel nano­osakestel ning nende kasutuses antimikroobse vahendina keskkonnasäästlikes rakendustes. Sama pealkirja kandvas doktoritöös tunnistab autor Siim Küünal, et kasvava energianõudluse ja kasvuhoonegaaside emissiooni tõttu on energiatõhusus kerkinud oluliseks märksõnaks.

„Ainuüksi ehitussektori energiavajadus moodustab hinnanguliselt 40% kogu maailma energiavajadusest. Vastukaaluks on hakatud otsima lahendusi juurutamaks ehituses energiasäästlikku mõtteviisi, sealhulgas on ­aasta-aastalt hoogustunud ka keskkonnasäästliku ökoehituse arendamine,” selgitas Küünal.

Üks suundadest on just ökoloogiliste ehitusmaterjalide kasutamine – näiteks põllumajandusest üle jääv põhk. Samas on põhuehituses kasutatav põhk soodne kasvupinnas bakteritele ja hallituseentele ning seetõttu on vaja ökoloogilist tõrjevahendit nii põhule kui ka üldiselt ehitus- ja viimistlusmaterjalidele.