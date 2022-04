Maheliha valik laieneb, kuid on endiselt väga kitsas

Veiseliha kõige kättesaadavam

Liivimaa Lihaveise rohumaaveise kvaliteedikava eestvedaja Airi Külvet on rahul, et kvaliteetset liha tahetakse, nõudlus tuleb paljuski ka väljastpoolt Eestit ja ületab pakkumist. Eestis kahjuks veiste arv väheneb ja kiiresti neid juurde kasvatada ei saa. Ent on kiiduväärt, et olukorras, kus paariariikides toodetud väetiseid ja muid kemikaale enam kätte ei saa, mõistetakse, et rohumaaveis saab kõik vajaliku kätte puhtal maal kasvanud taimestikust.