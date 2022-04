Olgu masin kui kallis tahes, rikked juhtuvad ikka

Alljärgnevad põhitõed on tuttavad kõigile, kes käinud põllumeheametit koolis omandamas, ja nii mõneski ettevõttes kiiduväärselt kasutuses. Ent just väiksemad ettevõtted kipuvad töö planeerimisel alahindama ennetava remondi ja hoolduse tähtsust.

Vähem rikkeid

Siinkohal tuleb õiendada üks väärarusaam: olgu masin nii kallis kui tahes ja hooldus kõigi nõuete kohaselt planeeritud, kuid alati jäävad inimesest, oludest või lihtsalt halvast õnnest tingitud rikked juhtuma. Nende tõenäosust saab tunduvalt vähendada, kui kõik märgatud kõrvalekalded registreeritakse ja nendega tegeldakse esimesel võimalusel. Selleks annab meie vahelduv ilmastik kenasti võimalusi – harva saab töö ühe jutiga valmis teha.

Enamasti tuleb oodata kuivamist või tuule vaibumist ja need tunnid on mõistlik täita sihipärase tegevusega. Masina kasutamisel märgatud väikeste kõrvalekallete põhjuste uurimine ja kõrvaldamine või remonditöö tellimine, kui kõrvaldamine käib üle jõu, on üks tõhusamaid ajakasutuse viise.

Masinate ennetava hoolduse ja remondi jaoks on tarvis teada, mis parasjagu tegemist vajab. Paraku kipume siin oma mälu ülehindama. Kui suurtes ettevõtetes tuleb paljude asjaosaliste suhtluse tagamiseks paratamatult luua mingi info liigutamise süsteem, siis väikestes ettevõtetes loodetakse liiga tihti mälule. Elu on näidanud, et asjad lähevad meelest.

Paber ja pliiats

Seetõttu on kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega igas masinas olev pabermärkmik ja harilik pliiats. Nendega saab teha kiiresti parasjagu vajaminevaid märkmeid nii külmas, vihmas kui ka kuumas. Väga tähtis on, et ülestähendatud märkmed säiliksid ja oleksid vajalikul hetkel leitavad. Mitmes väikeettevõttes kasutatakse väga lihtsat ja töökindlat „naelhoidlat”: töölaua kohale või puhkenurka on nähtavale kohale löödud nael (või mõni peenem virbel), mille otsa (või näpitsate vahele) pistetakse TVTM (tegemist vajavate tööde märkmed). Sunnitud tööpausidel võetakse kogutud märkmed ette ja valitakse välja parasjagu jõukohased või muidu olulised.

Lisaks tööaja otstarbekale kasutamisele võimaldab säärane tegemist vajavate tööde loetelu optimeerida rahakasutust. Seda mitte ainult sobivaima vahendite tarnija valikule paratamatult kuluva aja, vaid ka aeglasema (võrdub: odavama) tarneviisi kasutamise võimaluse tõttu. Hooajal pole aega oodata, millal kullerid vajalikku laagrit või rihma logistikas põrgatavad, vaid tarvilik osa tellitakse kiireima tarneviisiga (võrdub: kalleimaga), milleks Eesti paiknemist arvestades on pahatihti lennutransport Euroopast.

Loomulikult on tänapäeval võimalikud ka moodsamad võimalused tähelepanekute ülestähendamiseks. Alustades lihtsast telefonikalendrist kuni nüüdisaegse tehnika kahesuunalise telemaatikalahenduseni. Viimasel puhul võib masin ise anda tehase hooldesüsteemile märku algavast kõrvalekaldest ja nii võib garantiialuse masina kasutajale ootamatult saabuda kõne hooldusmehelt palvega leida aega, et vahetada peatselt tõrkuma hakkav sõlm.

Millist varianti paljudest kasutada, on juba ettevõttesisese kokkuleppe küsimus. Kuigi talv hakkab läbi saama, siis sunnitud pause tuleb ka edaspidi ning neid on mõistlik kasulikult mööda saata.