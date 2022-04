Ravimtaimed parandavad ka loomade tervist

Üldiselt kehtivad samad kavalused mis ravimitega. Ise olen eelistanud teed, kuna äädikas, veinis või viinas tõmmised ei sobi loomadele ja lindudele. Tinktuuri kasutades tuleks seda tilgutada kuuma vee sisse ja lasta jahtuda.

Annused sõltuvad looma suurusest: täiskasvanud 60–70kilosel loomal on see 2–3 g kuivatatud või 20 g toorest taime.

Kui linnul või väiksemal loomal on nahaprobleemid, võib taimepuru allapanusse panna. Mõne taime lõhn on ka rahustava toimega, näiteks kummel, meliss või lavendel.

Ise ravimtaimetootjana kasutan kõik taimejäägid oma kanadele allapanuks. Hea on seda teha talvel, kui linnud õue ei saa. Eriti on kanadele kasu kõrvenõgesest ja pihlakamarjadest, sest need sisaldavad palju toitaineid ja mineraale, saab ilusad tumekollase rebuga munad. Aga nõges sobib ka teistele loomadele tervise tugevdamiseks.

Lepakäbid aitavad kõhulahtisuse korral, neile tuleb valada peale keev vesi, lasta tõmmata 10 minutit, jahutada ja loomale juua anda. Foto: Karepa

Kortsleheteed võib anda pärast poegimist ja emakaprobleemide korral. Kortslehel on leebe maitse ja seda võib lisada joogivette. Suuremad loomad (lambad, lehmad) ka söövad kortslehte. Korts­lehetõmmis tõrjub silmapõletikku.

Sookail aitab hobustel köha ja astma vastu. Tee valmistamiseks võetakse pihutäis sookailuvõrseid, keedetakse 10 minutit, hoitakse kaane all 20 minutit, kurnatakse ja lisatakse joogiveele. Sookail on mürgine taim ja väiksematele loomadele on parem seda mitte anda või teha seda ülimalt ettevaatlikult. Sookailu ja tüümiani oksi on kasutatud ka mesilastarudes lestade jm kahjurite tõrjeks.

Sookailurohuga tõrjuti vanasti sigalates parasiite ja usse, nüüd tarvitatakse harva koertel. Liialdada ei tasu, piisab 1–2 õiekest. Ise olen kasutanud nii, et peidan lihatüki või viineri sisse.

Kukeseened sobivad samuti usside ja parasiitide hävitamiseks soolestikus. Kukeseene omapära on see, et teda ei tohi kuumutada üle 40 kraadi. Kukeseened tuleks madalal temperatuuril kuivatada ja jahuks jahvatada. Jahu võib toidule peale raputada või sisse segada. Samuti on kukeseened kasulikud silmadele.

Kummel on nagu inimeselgi põletikuvastane ja rahustav taim. Kummelijäägid sobivad allapanuks. Teed võib lisada joogivette. Kummel parandab seedimist.