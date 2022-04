Puust ja punaseks: kuidas turvaliselt taimi osta

Esiteks ostke ainult terveid taimi – nii säästate raha ja närve, mida taimehaiguste ja kahjurite vastu võitlemine kulutab. Teiseks valige taimed alati selle järgi, kuhu kavatsete need istutada. Vastasel juhul ei saa taim piisavalt valgust ega toitaineid, on stressis ja muutub vastuvõtlikuks haigustekitajatele ja kahjuritele, mida tõmbavad ligi stressis taimedest erituvad ained.

Kolmandaks pole sugugi vähem oluline, kust kavatsete taimi osta. Kõige usaldusväärsem on taime osta aianduskeskusest või puukoolist. Miks just sealt? Nii on ostjal võimalus taim ise üle vaadata ning veenduda, et visuaalsel vaatlusel ei ole märke kahjuritest või muudest kahjustustest. Seal tagatakse taimedele korralik hooldus ja sobivad tingimused, sest kaup peab ju pikaks ajaks atraktiivseks jääma.

Kontroll on peal

Kohalikes puukoolides kasvatatavad taimed on kohalike kliimatingimustega paremini kohanenud. Lisaks saab puukooli omanik nõu anda, kuidas valitud taimi õigesti istutada ja hooldada (väetada, kärpida). Enamik taimi tootvad ja müüvad puukoolid on kantud taimetervise registrisse ning nende tegevust kontrollivad Põllumajandus- ja Toiduameti spetsialistid.

Tasub teada, et Eestis kehtivad teatud taimeliikidele kindlad fütosanitaarnõuded ja isegi impordipiirangud Euroopa Liidu piires.

Kui plaanite osta patogeeni Erwinia amylovora ehk viljapuu-bakterpõletiku suhtes haavatavaid dekoratiiv- või viljataimi: õun, pirn, pihlakas, viirpuu, tuhkpuu, toompihlakas, ebaküdoonia, küdoonia, Davidi fotiinia, villpööris, tuliastel, siis need peavad vastama kaitseala nõuetele seoses patogeeniga. Eestil on 2005. aastast selle taudi suhtes kaitsevööndi staatus ning taimi saab siia tuua ainult puhvertsoonidest või samasugustest kaitsevöönditest (Soome, Läti, Leedu) nagu Eesti ise.

Loetletud taimede müügil jaemüügipunktides tuleb neile kaasa anda taimepassid, millel on nende jaoks kohustuslik PZ-ERWIAM märgistus (vt vasakpoolne foto). Kui märgistus puudub, on tegemist fütosanitaarnõuete rikkumisega, millest tuleks teatada Põllumajandus- ja Toiduametile e-posti teel taimetervis@pta.agri.ee.

Söögikartulit maha ei pane

Kui soovite kartulit kasvatada, on soovitatav osta istutus­materjaliks sertifitseeritud seemnekartul. Aianduskeskused pakuvad laias valikus kartulisorte alates varasest ja keskvalmivatest ning lõpetades hilistega. See on kvaliteetne sordile vastav istutusmaterjal, mis on vaba karantiinihaigustest ja kahjuritest. ­Seemnekartulit ostes tuleks tähelepanu pöörata pakendile kinnitatud etiketi olemasolule. See sisaldab sertifitseerimisandmeid ja taimepassi.

Tungiv soovitus – ärge kasutage istutusmaterjalina söögikartulit. See võib olla nakatunud viiruste või kahjuritega, mis võivad märkimisväärselt vähendada kartuli kvaliteeti ja saagikust, samuti nakatada teisi peremeeskultuure.

Veebist ostes

Taimede või seemnete ostmisel veebist tuleks tähelepanu pöörata taimepassi olemasolule, mis kinnitab, et taimed on tootnud registreeritud tootja, kelle üle tehakse fütosanitaarjärelevalvet.

Kui hing ihkab eksootikat ja otsustate tellida taimeseemneid või istutusmaterjali interneti kaudu väljastpoolt ELi, peaksite arvestama, et kõigil ELi imporditavatel taimedel ja seemnetel peab olema fütosanitaarsertifikaat. Brexiti tõttu laieneb see nõue ka Ühendkuningriigist imporditud taimedele ja seemnetele.

Fütosanitaarsertifikaadi väljastab taimse materjali päritolumaa fütosanitaarteenistus. See kinnitab vastavust ELi fütosanitaarnõuetele. Samuti on olemas nimekiri taimsest produktsioonist, mida on keelatud kolmandatest riikidest ELi importida. Nõutud fütosanitaarsertifikaadi puudumisel või ELi impordikeelu korral saadetakse tellitud taimed, samuti seemneid või taimi sisaldavad postisaadetised tagasi või hävitatakse.