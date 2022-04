Ohtlikud puud maja kõrval. Saagida või mitte?

Kui aga küsin Möldrilt, mis on peamine põhjus, miks inimesed kutsuvad arboristi maja kõrval kasvavat puud maha võtma, kostub säärane vastus, et esiti arvan teda nalja viskavat. Aga ei, kinnitab mees veel kord üle, väga sage põhjus on, et inimesed on tüdinenud lehtede riisumisest.