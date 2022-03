Keskkonnasõbralikumad pakendid muutuvad tootjatele soodsamaks

2021. aastal jõustus seadusemuudatus, mis kohustab Eestis tegutsevaid taaskasutusorganisatsioone täiustama aruandlust vastavalt sellele, kas pakendid on materjalina ringlussevõetavad või mitte. Tänaseks on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja OÜ Eesti Pakendiringlus ette valmistanud pakendite turule laskmise aruandluse täiendamise, et rakendada tootjatele ökomodulatsiooni põhimõtteid vastavalt pakendi keskkonnasõbralikkusele.

Komposiitpakendi puhul on ringlussevõtt oluliset keerulisem kui mittekomposiitsete materjalide puhul: kui monomaterjale on enamasti võimalik uuesti sama materjalina ringlusse võtta, siis komposiitpakendite puhul mitte.

Ökomodulatsioon on pidev protsess ja hinnastamine peab olema olelusringi põhine. “Üleminek ökomodulatsioonile ei saa toimuda üleöö. Oleme tänaseks kokku leppinud üldised alused, kuidas ökomodulatsiooni rakendama hakkame, nüüd on aeg ettevõtetel uute põhimõtete järgi oma kasutatavate pakendite analüüs teha, siis alustame aruandlusega ning alles seejärel saame hakata kalkuleerima ka eri hinnatasemeid vastavalt pakendite keskkonnasõbralikkusele,” sõnas Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige Alder Harkmann.

“Ökomodulatsiooni rakendamise eesmärk on muuta pakendid keskkonnasõbralikumaks: me ei taha ettevõtteid kohe karistada, vaid neile abiks olla. Näiteks on Rohetiigril peatselt valmimas pakendite disainijuhend, millest on tõenäoliselt ettevõtetel palju abi, kui hakatakse uusi pakendeid disainima,“ lisas Alder Harkmann.