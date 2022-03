Valged aluspüksid aitavad juba teist aastat Eesti põldude tervist hinnata

Miks peaks põllumees või -naine tulema ja osalema Mullapüksid 2022 võistlusel? Selleks, et õppida tundma oma muldasid.

eAgronom kutsub juba teist aastat põllumajandusettevõtteid osalema humoorikal, ent kasulikul võistlusel Mullapüksid 2022. Võistlus põhineb lihtsal ja lõbusal formaadil “Soil Your Undies”, mida kasutavad põllumehed üle maailma, et saada teada, millisel tasemel on nende põllumuldade bioloogiline aktiivsus.