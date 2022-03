Nädalavahetusel muutub ilm väga tuuliseks ja talviseks

Tuul tõuseb väga tugevaks - esmalt tugevneb edelatuul, hommikul pöördub läände ja loodesse ning paisub päeval tormiseks - sisemaal tõusevad puhangud üle 20, rannikul üle 25 m/s. Õhutemperatuur on +1..+6°C, vastu õhtut Virumaalt alates langeb alla 0°C.

Pühapäeva (27.03) öösel eemaldub madalrõhkkond Komimaale ja selle järel on lumehooge põhiliselt veel Virumaal ja Peipsi ääres. Jõuline loodetuul hommikuks nõrgeneb. Päeval liigub üle väike kõrgrõhuhari ja selle järel läheneb merelt uue madalrõhkkonna serv. Ennelõuna on päikeseline, pärastlõunal kandub merelt pilvelaamu ja õhtuks jõuab saartele lume- ja lörtsisadu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1..-7°C, päeval -3..+2°C.