Isegi rõdule pannakse juba kasvuhooneid püsti

Vitavia Eesti esindaja Marge Laane sõnul on näha, et üldine ebakindlus ja stabiilsuse puudumine on pannud ka nooremaid inimesi endale kasvuhooneid ostma. „Soovitakse endale ise midagi kvaliteetset ja puhast kasvatada. Lisaks pöörduvad paljud vanemad, kes vahepeal ei viitsinud ise kasvatada, selle juurde tagasi. Aiapidamist aktiveerib ka olukord, kus kardetakse, et kauplustes võib jääda teatud asju puudu ja paljud kaubad võivad hulga kallimaks minna,” kõneles ta.