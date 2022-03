Toiduliidu juht: toiduaineid endiste hindadega toota ei ole võimalik

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp nentis, et oleme alles kriisi alguses. „Me ei pea kartma toiduainete defitsiiti ja tühje poelette, kuid peame hakkama hinnatõuse jälle ette valmistama,” sõnas ta. „Siiski, kui olukord nõuab, peame ka tarbijatena aru saama, et kui konkreetset lemmiktoodet enam ei ole, tuleks leplikult leida sobivaim asendustoode. Sõja tingimustes ei saa elada endises heaolus, see ei ole võimalik ja isegi eetiline.”

Toiduliidu juhi sõnutsi on edasine hinnatõus paratamatu, sest odavamad tooted olid pärit Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast, kus tootmiseks on hinnad ja töötasud madalamad, tooraine kasvab kohapeal ja suurtes kogustes.

„Toidutootmise alustala – teravilja hinnad on tõusnud aastaga mitu korda ja hinnatõus jätkub. Teravilja hinnatõusu koosmõju gaasi- ja kütusehindade tõusuga saab olema laiaulatuslik,” nentis Potisepp. „Tootjail on raskusi ka pakendite tarnimisega, kuna Vene laevu ei lubata sadamatesse ei laadimiseks ega lossimiseks. Tohutu globaliseerumine tarneahelates tähendabki, et Venemaa vastu määratud sanktsioonid mõjutavad ringiga ka meie tootjaid. Mis on selle lõpphind, ei ole võimalik praegu ennustada, oleme selle enne­olematu olukorra ja kriisi algfaasis.”