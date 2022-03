Uuring: Internet on maale kolides olulisem kui kanalisatsiooni olemasolu

Aasta alguses valminud Luminori tellitud uuringu kohaselt peab stabiilset internetiühendust oluliseks 62% ning kütte ja kanalisatsiooni olemasolu 61% vastanutest. Korras teed on tähtsad 60%-le vastanutest ja poodide olemasolu elukoha läheduses 53%-le vastanutest.

„Meie andmetel huvitub üha rohkem inimesi linnast väljaspool asuva kinnisvara soetamisest, mida saab selgitada igatsusega loodusläheduse ja rohelisema keskkonna ning suurema kodu järele. Teisalt, nagu ka uuringust näeme, on selle kasuks otsustamisel olulised ka muud tingimused, nagu stabiilne internet ja korras taristu,“ rääkis Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane.

Rebase sõnul on stabiilse koduse internetiühenduse väärtustamise taga asjaolu, et inimesed soovivad aina enam kasutada võimalust teha kaugtööd. „Arvestades huvi maapiirkondades asuva kinnisvara vastu, praegust kinnisvarapuudust ja Tallinna kerkivaid kinnisvarahindu, laiendas Luminor eelmise aasta lõpus maakodu ostmiseks laenu saamise võimalusi,“ ütles Rebane.

Lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus läbiviidud uuring näitas, et 62% Baltimaade linnaelanikest vajab suurematest linnadest väljapoole kolimise otsuse tegemiseks kõikide vajalike mugavuste olemasolu. See vajadus tuli eriti tugevalt välja just 18–27 vanuserühma puhul, kes kipuvad ka teistest rohkem väärtustama maapiirkondades elamiseks vajalike teguritena stabiilse internetiühenduse olemasolu ning poodide ja majapidamisteenuste lähedust.